لجنة كورونا تكشف حقيقة منح لقاحات منتهية الصلاحية للمواطنين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، حقيقة منح لقاحات كورونا منتهية الصلاحية للمواطنين، قائلا: "شائعة لا يجوز الرد عليها، كل اللقاحات منتهية الصلاحية تعدم فى نفس اللحظة".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مصر تمتلك وفرة من لقاحات كورونا، مناشدا المواطنين الحصول على اللقاحات لحماية أنفسهم من التداعيات الخطيرة للمرض.

وذكر أن الأعراض المشاهدة فى الموجة السادسة، تتمثل فى ارتفاع الحرارة واستمراره لمدة تتراوح ما بين 24 إلى 48 ساعة وأحيانا تصل إلى 72 ساعة، والتهاب شديد فى الحلق، والكحة، مؤكدا أن نسبة ضيق التنفس ونقص الأكسجين قليلة جدا.

ولفت رئيس لجنة مكافحة كورونا، إلى أن أعراض الفيروس الخاصة بالجهاز الهضمى تشمل الألم فى البطن والإسهال، مشيرا إلى أن حدة الإصابات قليلة فى الموجة السادسة، والحرارة لا تستمر لأكثر من 72 ساعة.

وأكد أن الأدوية متوفرة فى وزارة الصحة، ويتم صرفها بروشتة طبية بالمجان، متابعا: "تم تعديل البروتوكول العلاجى، ونستخدم نفس الأدوية التى أثبتت فعاليتها فى الفترة الماضية، ونرجو عدم استخدام المضادات الحيوية".