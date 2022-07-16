وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مصر تمتلك وفرة من لقاحات كورونا، مناشدا المواطنين الحصول على اللقاحات لحماية أنفسهم من التداعيات الخطيرة للمرض.
وذكر أن الأعراض المشاهدة فى الموجة السادسة، تتمثل فى ارتفاع الحرارة واستمراره لمدة تتراوح ما بين 24 إلى 48 ساعة وأحيانا تصل إلى 72 ساعة، والتهاب شديد فى الحلق، والكحة، مؤكدا أن نسبة ضيق التنفس ونقص الأكسجين قليلة جدا.
ولفت رئيس لجنة مكافحة كورونا، إلى أن أعراض الفيروس الخاصة بالجهاز الهضمى تشمل الألم فى البطن والإسهال، مشيرا إلى أن حدة الإصابات قليلة فى الموجة السادسة، والحرارة لا تستمر لأكثر من 72 ساعة.
وأكد أن الأدوية متوفرة فى وزارة الصحة، ويتم صرفها بروشتة طبية بالمجان، متابعا: "تم تعديل البروتوكول العلاجى، ونستخدم نفس الأدوية التى أثبتت فعاليتها فى الفترة الماضية، ونرجو عدم استخدام المضادات الحيوية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة كورونا تكشف حقيقة منح لقاحات منتهية الصلاحية للمواطنين (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.