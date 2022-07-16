متحدث الصحة: الدولة توفر أماكن عزل بجميع المستشفيات لتلقى حالات كورونا منذ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 09:28 مساءً - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لابد من حصل على جرعة واحدة يطعم بالجرعة الثانية ومن مر عليه 6 أشهر وأخذ جرعتين يأخذ جرعة تعزيزية أخرى، والتطعيم هو الخط الدفاع الأول والوزارة توفر اللقاح بدون تسجيل مسبق، وهناك 8 محافظات يتم فيها حملة طرق الأبواب لتقديم اللقاح لهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: "العالم حاليا يتحرك لوجود أماكن للعزل داخل المستشفيات وهذه الوضع بمصر منذ 8 أشهر، ولكن حجم الدخول للمستشفيات لا يستدعى لتحويل مستشفيات عزل كاملة".

وتابع: "أغرب الأعراض للفيروس المتحور من الأوميكرون فى الجهاز التنفسى والأنف ومن النادر أن تصيب الرئة ويحدث به تليف، ولا يمكن لتحورات الأوميكرون أن تكون أشد من فيروس كورونا".

وأوضح: "هناك زيادة فى الإصابات فى معدلات بفيروس كورونا بالموجة السادسة، ولابد على المواطن التهوية الجدية للمنزل وعدم التواجد فى التجمعات بدون كمامة، وعند الاحتياج لمستشفيات عزل الوزارة على استعداد لتوفير الأسرة".