خالد عبد الغفار: 97% من إصابات كورونا الجديدة لأوميكرون ومتوسط الوفيات 5...



حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 09:28 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة، إن أعداد مصابى كورونا فى تزايد مستمر على مستوى العالم، مشيرا إلى أن أغلب حالات الإصابة لا تحتاج إلى العزل.

وأضاف خالد عبد الغفار: "هناك ثبات فى أعداد وفيات كورونا، ونستطيع توفير مستشفيات عزل للحالات فى 24 ساعة إذا تطلب الحاجة لذلك".

وأشار إلى أن متوسط عدد الوفيات من 4 : 5 حالات يوميا، مضيفا أن 97% من حالات الإصابة للمتحور أوميكرون، موضحا أنه من المبكر القول بأننا دخلنا موجة جديدة .

وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.