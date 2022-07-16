تحصين 11 ألفا و290 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية بالغربية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، تحصين 11 ألفا و 290 رأسا من الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، خلال الحملة القومية الثانية لعام 2022، والتى تستمر حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.





وقال "حاتم"، إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، مؤكدا اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، وأن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة. وأشار إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

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