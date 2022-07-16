حملات مكثفة على محطات الوقود ومتابعة ميدانية لجميع مواقف الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إنه تم خلال الحملات التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وفى هذا الصدد، تابع حى العامرية ثان حركة نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة والتأكد أيضا من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة والمتضمن خط السير المحدد والأجرة المقررة بمواقف الكافورى برج العرب والقاهرة، والنوبارية، والجزائر.

وواصلت عزة سعد رئيس حى وسط المرور على جميع المواقف ومحطات البنزين، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، وعدم استغلال رفع أسعار الوقود فى إجراء زيادات مبالغة فى الأسعار، أو تقسيم المسافات حيث تم المرور على موقف محطة مصر، ومواقف الحضرة القبلية، وبنزينة شامبليون والإبراهيمية، وتم الاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والإلتزام بالتعريفة المحددة وتعليق البانرات والملصقات، وانتظام حركة المركبات.

وقام محمد سحلول رئيس حى المنتزة أول بمتابعة جميع مواقف النقل الجماعى للاطمئنان على حركة نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة والمتضمن خط السير المحدد.

ونفذت المهندسة سحر شعبان رئيس حى العامرية جولات ميدانية متعددة على جميع المواقف ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وانتظام حركة نقل الركاب وعدم وجود أى استغلال من السائقين للمواطنين، وشملت موقف الصينية وموقف سيارات العامرية بالقبارى ومواقف كرموز وغيط العنب.

وقام علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب بمتابعة مواقف النقل الجماعى للاطمئنان على حركة نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة بمواقف برج العرب القديم، وقرية الغربنيات، وصينية بهيج، ومدينة برج العرب الجديدة.

وشهد حى شرق برئاسة محارب هيلع جولات ميدانية مكثفة لمتابعة إلتزام المواقف بتطبيق التعريفة الجديدة تضمنت المرور على مركبات الأجرة بمحيط محطة سيدى جابر وتفقد تطبيق التعريفة الجديدة والإلتزام بها.

كما نفذ حى الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملات دورية على جميع محطات الوقود والمواقف للتأكد من تركيب البانرات والملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.