وأضاف المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لم تتلقى أى شكوى من المواطنين، مؤكدا تكثيف الحملات والرقابة على جميع المواقف والسائقين، مشددا على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتى تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب فى ذات الوقت.
كما طالب المحافظ بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات كبيرة على مدخل كل موقف تشمل التعريفة الجديدة، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
يشار إلى أن محافظة الغربية قد أعلنت عبر الصفحة الرسمية لها عن تلقى شكاوى المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة على "الواتس آب الخاص بمبادرة الغربية بتتغير بيكم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتظام الحركة داخل المواقف والالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة بالغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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