انتظام الحركة داخل المواقف والالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة بالغربية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، انتظام الحركة داخل المواقف على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة بالالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة على كافة المراكز والمدن والأحياء وانتظام سير الحركة داخل المواقف.





وأضاف المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لم تتلقى أى شكوى من المواطنين، مؤكدا تكثيف الحملات والرقابة على جميع المواقف والسائقين، مشددا على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتى تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب فى ذات الوقت.

كما طالب المحافظ بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات كبيرة على مدخل كل موقف تشمل التعريفة الجديدة، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

يشار إلى أن محافظة الغربية قد أعلنت عبر الصفحة الرسمية لها عن تلقى شكاوى المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة على "الواتس آب الخاص بمبادرة الغربية بتتغير بيكم".