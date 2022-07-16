توجيهات بإصلاح الكسر المفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسى المغذى لـ 4 قرى بإدفو

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ أسوان أشرف عطية، فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإصلاح الكسر المفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسى قطر 6 بوصة، والمغذى لـ 4 قرى، و9 نجوع بمنطقة الحاجر التابعة لمدينة إدفو.





وكان أهالى عدد من قرى مركز إدفو وجهوا استغاثة لمحافظ أسوان بعد إنقطاع المياه نتيجة هذا الكسر، وقد أعطى المحافظ توجيهاته لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان المهندس يحيى أبو زيد بالتوجه لموقع الكسر، وفتح غرفة عمليات متنقلة بالتنسيق مع إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.

ومن جهته، أوضح المهندس إبراهيم سليمان رئيس مدينة إدفو، بأنه بمجرد إخطار محافظ أسوان بالمشكلة كلف بسرعة الدفع بسيارات وفناطيس مياه الشرب النقية للقرى والنجوع المتضررة على مدار الساعات الماضية بإجمالى 27 فنطاس، وخاصة بعد إنتهاء أعمال الإصلاح، وانفجار الخط مرة أخرى، مشدداً على إحلال وتجديد المسافة التى بها الكسر فى الخط الرئيسى بالجودة الفنية العالية لضمان عدم حدوث الكسور به مرة أخرى لتخفيف المعاناة عن مواطنى هذه القرى فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.