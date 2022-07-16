وكان أهالى عدد من قرى مركز إدفو وجهوا استغاثة لمحافظ أسوان بعد إنقطاع المياه نتيجة هذا الكسر، وقد أعطى المحافظ توجيهاته لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان المهندس يحيى أبو زيد بالتوجه لموقع الكسر، وفتح غرفة عمليات متنقلة بالتنسيق مع إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.
ومن جهته، أوضح المهندس إبراهيم سليمان رئيس مدينة إدفو، بأنه بمجرد إخطار محافظ أسوان بالمشكلة كلف بسرعة الدفع بسيارات وفناطيس مياه الشرب النقية للقرى والنجوع المتضررة على مدار الساعات الماضية بإجمالى 27 فنطاس، وخاصة بعد إنتهاء أعمال الإصلاح، وانفجار الخط مرة أخرى، مشدداً على إحلال وتجديد المسافة التى بها الكسر فى الخط الرئيسى بالجودة الفنية العالية لضمان عدم حدوث الكسور به مرة أخرى لتخفيف المعاناة عن مواطنى هذه القرى فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توجيهات بإصلاح الكسر المفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسى المغذى لـ 4 قرى بإدفو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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