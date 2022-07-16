انت الان تتابع خبر لو عجبتك العشرة جنيه.. اعرف موعد إصدار الـ 20 جنيهاً البلاستيك في مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام خالد فاروق وكيل المحافظ لدار مطبعة النقد في البنك المركزي المصري، بالكشف عن موعد إصدار الـ 20 جنيهاً الجديدة، وهذا بعد إصدار الـ 10 جنيه الجديدة التي حصلت على إعجاب الكثير من المواطنين.

موعد إصدار الـ 20 جنيهاً البلاستيك في مصر

وقال فاروق إن إصدار عملة الـ 20 جنيهاً الجديدة المصنوعة من البلاستيك سوف يكون مع نهاية العام الجاري، وبحد أقصى أول العام القادم، وهذا يأتي بعد الانتهاء من التصميمات وجميع الموافقات النهائية لها.

إنتاج الـ 20 جنيهاً الجديدة بطريقة برايل

وكشف فاروق أن فئة الـ 20 جنيهاً البلاستيكية سوف يراعي في تصميمها أن تكون بطريقة برايل لجميع أصحاب ذوى الهمم، وهي ضمن مجهودات الدولو والمركزي في تعزيز انخراطهم داخل المجتمع، وسوف يستعين المركزي المصري بأفضل مكاتب عالمية لتصميم 20 جنيهاً بلاستيكية مثل الـ 10 جنيهات البلاستيكية الجديدة، وينتظرها الكثيرين حالياً.