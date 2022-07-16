انت الان تتابع خبر. مواعيد عمل البنوك.. اعرفوها بسرعة بعد فترة إجازة العيد طويلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينقب جميع المواطنين حالياً عن مواعيد عمل البنوك مرة أخرى بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لانهم من الأماكن الحيوية سواء العامة أو الخاصة، ويتعامل معها كل المواطنين في كل المحافظات.

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الاضحى

وسوف تستكمل البنوك عملها غداً الأحد عملها وفقاً لمواعيد العمل الرسمية للمواطنين والموظفين في أول يوم لها، وذلك بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وهي التي وصلت لـ 9 أيام متتالية، وسوف تفتح أبوابها أمام الجميع من الساعة الـ 8:30 صباحاً إلى الساعة الـ 3 عصراً، ويبدأ الموظفين عملهم الساعة 8 صباحاً ويستمروا للساعة الـ 4 عصراً وفقاً لمسؤولي البنوك.

البنك المركزي اعلن عن عطلة البنوك

وكان في وقت سابق قد أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في البنوك التي تعمل في مصر اثناء الفترة من يوم الأحد 10 يوليو إلى الخميس 14 يوليو بمناسبة عيد الاضحى، ويتم استكمال العمل في البنوك صباح غداً الأحد 17 يوليو 2022.