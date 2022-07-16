عاجل – الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 : الرابط من هنا

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رياض - احمد صلاح - تعالت التساؤلات خلال الدقائق الماضية من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، وظهر ذلك جلياً بعدما ارتفعت معدلات البحث على جوجل في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما انتهاء امتحانات الدور الأول.

وأنتهت امتحانات الدول الأول للثانوية الأزهرية، مع نهاية الاسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، حيث بدأت الامتحانات من يوم الأحد الموافق 5 يونيو، وانتهت الثلاثاء 5 يوليو الجاري.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022: