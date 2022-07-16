انت الان تتابع خبر عاجل وبالصور – اندلاع حريق كبير داخل أتوبيس نقل عام في الجيزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشب منذ قليل حريق في أتوبيس نقل عام في منطقة ساقية مكي وهو بالطريق إلى المنيب في نطاق محافظة الجيزة، نتيجة ماسا كهربائي داخله الذي تسبب في نشوب النار فيه

وقامت قوات الحماية المدنية التابعة لفرقة الجيزة بالدفع بـمجموعة من سيارات المطافي، التي تحاول إطفاء النيران قبل تمتد إلي المناطق المجاورة بمجموعة من سيارات الاسعاف تحسباً لوقوع أي ضحايا أو حالات اختناق نتيجة هذا الحريق.وأنتقل ضباط قسم الدقي والقيادات الأمنية التابعة لمحافظة، للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن هذه الحادث والكشف عن ملابسته و التأكد من السيطرة على الحريق بشكل تام ومنع امتداده للمناطق المجاورة حفاظا على سلامة المواطنين والمار وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته.