انت الان تتابع خبر مواعيد عمل السجل المدني 2022 بكل المحافظات.. تعرف على الفترة الصباحية والمسائية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع عن مواعيد عمل السجل المدني 2022 بكل المحافظات في الفترة الصباحية والمسائية، وهذا يأتي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة عمل المصالح الحكومية بعد فترة إجازة طويلة لخدمة المواطنين.

خدمات يقدمها السجل المدني لكل المواطنين

ويذهب كل المواطنين إلى فروع السجل المدني المنتشرة بكل المحافظات، وذلك لإجراء العديد من التعاملات واستصدار الاوراق الخاصة بهم بشكل سريع، وفقاً إلى مواعيد عمل السجل المدني الصباحية والمسائية في كل المكاتب، وذلك سواء في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة وغيرا من المحافظات الاخرى.

مواعيد عمل السجل المدني 2022 بكل المحافظات في الفترتين

وبدء عمل السجل المدني 2022 اليوم السبت 16 يوليو 2022 وهو أول يوم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر في عملها طوال أيام الأسبوع باستثناء مواعيد الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية التي يحددها رئيس الوزراء.

ويعمل في الفترة الصباحية التي تبدأ من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة الـ 2:30 ظهراً، والفترة المسائية تكون من الساعة 3:30 عصراً إلى الساعة 9 مساءاً، ويستطيع كل المواطنين استخراج من خلاله شهادات الميلاد أو الوفاة وقسيمة الزواج والقيد العائلي وغيرها من الأوراق الأخرى.