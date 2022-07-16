انت الان تتابع خبر تعليق التعليم على دعاية الدروس الخصوصية للعام الجديد.. بتوفر البدائل لكل الطلاب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مصدر مسؤول في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعليق على حملات الدعاية والإعلان التي تنتشر على السوشيال ميديا، بخصوص بدء الحجز للدورس الخصوصية للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

تعليق التعليم على دعاية الدروس الخصوصية للعام الجديد

وعلق مصدر من وزارة التربية والتعليم على دعاية الدروس الخصوصية للعام الجديد، قائلاً “إن الوزارة تشم حملات بمساعدة وزارة الداخلية، وذلك لغلق سناتر الدروس الخصوصية غير المرخصة، مع بداية العام الدراسي الجديد”.

واضاف المصدر ان الوزارة حرصت على توفير لجميع الطلاب البدائل عن الذهاب إلى سناتر الدروس الخصوصية، وتم توجيه رسالة لكل الطلاب وأولياء الامور بضرورة متابعة قناة “مدرستنا”، والمنصات التعليمية التابعة إلى الوزارة بدلاً من الدروس الخصوصية.

تجريم الدروس الخصوصية

ومشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية، شمل على بعض المواد، والأولى منها أكدت على ما يلي ” انه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درسًا خصوصيًّا في مركز أو (سنتر) تعليمي أو في مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة”، والمادة الثانية انه في حالة العزدة إلى تكرار نفس الجرم يعافب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات.