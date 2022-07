انت الان تتابع خبر.وظائف خالية في المصرية للاتصالات بالقاهرة والمحافظات.. اعرفوا التفاصيل ورابط التقديم والان مع التفاصيل



وظائف خالية في المصرية للاتصالات بالقاهرة والمحافظات.. اعرفوا التفاصيل ورابط التقديم

قامت الشركة المصرية للإتصالات WE بالكشف عن حاجتها إلى بعض الوظائف الخالية، وما زال حتى الآن باب التقديم مفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط الخاصة بالتقديم، ويقوم بملئ الإستمارة بجميع بياناته الرسمية.

التقديم في وظائف خالية في المصرية للاتصالات بالقاهرة والمحافظات

وظايف مجال الكول سنتر وتشترط على المتقدم ما يلي:

أكونت خاص بالفواتير والعروض، مكان العمل في الدقي.

أكونت خاص بشبكة 015، مكان العمل مدينة نصر.

أكونت خاص بالدعم الفني، مكان العمل مدينة نصر.

الوظائف المتوفرة للشباب الخريجين فقط ووجود موقف محدد من التجنيد، ويكون بحد أقصى 32 عام، وتحخديد الاكونت المناسب لك يتم على حسب مستوى اللغة.

مرتبات من 2700 لـ 3550 جنيه.

التقديم وتسجيل البيانات يكون من هنا.

وظيفة Technical Support Agents وشروطها هي:

Job requirements:

Technical knowledge / background is a must

CCNA Certificate/ Knowledge is a must

Maximum age is 33

Graduates only

Males & Females

Location: Cairo- Alex- Asyut- Qena

English level: Very good

* All interviews and assessments will be online

والتقديم وملئ الأستمارة بجميع البيانات يكون من هنا.

والوظيفة الثالثة هي Technical Engineers for Enterprise Account وشروطها والتقديم:

Job Requirements:

CCNA Certificate is a must

CCNP knowledge (OSPF- MPLS- BGP) is a must

Max age is 27

Graduates of Computer Science and Engineering faculties

Males & Females

English must be Very good

* All interviews and assessments will be online

والتقديم وملء الإستمارة بجميع البيانات من هنا.