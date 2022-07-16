انت الان تتابع خبر موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2022.. عشان القطاعين العام والخاص يفصلوا ويصيفوا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحصل الكثير من المصريين على الإجازات الرسمية التي تكون مدفوعة الأجر، ويتم البحث عن جميع الإجازات على مؤشر بحث جوجل، وخاصة بعد إنتهاء إجازات الأعياد لأنها بشكل دائم ما يكون عدد أيامها كثيرة، ويريد الجميع معرفة موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2022.

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2022

وسوف يكون موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2022 رسمياً يوم السبت 23 يوليو القادم، ولكن طبقاً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء فيتم ترحيل الإجازات ليوم الخميس في نهاية الأسبوع، ويحصل كل المصريون على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الاحتفال بهذه المناسبة.

إجازة 23 يوليو مدفوعة الأجر

وطبقاً إلى قانون العمل فسوف يحصل العاملون بالقطاعين العام والخاص إجازة مدفوعة الأجر كاملة ليوم 23 يوليو 2022، وهذا الأمر بالنسبة إلى العاملين في القطاعات الحكومية الأخرى، وفي القطاع العام والأعمال العام والإستثماري وهي التي تنظم عملها قوانين العمل الخاص بها على نفس الإجازة مدفوعة الأجر، ويتم دفع الأجر المضاعف في حالة عمل الموظف في هذا اليوم.