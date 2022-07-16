انت الان تتابع خبر لينك التقديم في مدرسة الضبعة النووية 2022.. اعرفوا شروط امتحان قبول الطلاب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وفرت وزارة التربية والتعليم لينك التقديم في مدرسة الضبعة النووية 2022، وهذا يكون بدءاً من اليوم السبت 16 يوليو 2022 إلى يوم 19 يوليو 2022، والتوضيح أن المدرسة تقبل بنين فقط من جميع المحافظات، ويخضع كل المتقدمين لامتحان للقبول، ولذلك لابد على الطلاب الذين يريدون الالتحاق بهذه النوعية من المدارس للاستعداد بشكل جيد.

لينك التقديم في مدرسة الضبعة النووية 2022

ويقوم اولياء الأمور بالتقديم في مدرسة الضبعة النووية 2022 من هنا، وشرط على الطالب ان يكون مصري الجنسية، ولا يزيد عمره في أول أكتوبر 2022 عن 18 عام، ويحصل على شهادة إتمام الدراسية في مرحلة التعليم الاساسي سواء عام أو أزهري دور اول 2022 بمجموع لا يقل عن 260 درجة في كل المحافظات، ولا تقل درجات الطالب في الرياضية والإنجليزي والعلوم عن 95%.

خطوات التقديم في مدرسة الضبعة النووية 2022

يقوم الطالب بالدخول لبوابة مركز المعلومات.

ينقر على لينك تقديم مدرسة الضبعة النووية 2022.

يقوم الطالب باختياير اسم المديرية التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

يكتب رقم الجلوس.

ينقر على زر تسجيل دخول.