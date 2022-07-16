انت الان تتابع خبر عاجل.. حقيقة طرح شهادات الـ 15% من بنك مصر.. رئيس مجلس إدارته يزيح الستار عنها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي عن حقيقة طرح بنك مصر شهادة الـ 15%، وهي من أبرز الأشياء التي يبحث عنها الجميع في الوقت الحالي، لأنها من أهم الشهادات ذات الفائدة الكبيرة.

حقيقة طرح شهادات الـ 15% من بنك مصر نكشفها كاملة

ونفي الإتربي كل ما انتشر حول وجود نية لطرح شهادة إدخارية بفائدة 15% أعلى من شهادة القمة المقدمة من جانب بنك مصر، بفائدة 14% لمدة 3 سنوات منذ أسابيع، وهي بديل لشهادة طلعت حرب الذي يصل عائدها لـ 18% لمدة عام التي تم وقف طرحها.

شهادة الإدخار في بنك مصر فائدتها 14%

وأكد محمد الإتربي خلال العديد من التصريحات إن بنك مصر لم يطرح شهادة بعائد 15% أو أكثر، وأن كل ما انتشر بخصوص هذا هو عزم البنك طرح شهادة بعائد يتخطي الـ 14% غير حقيقي، طرح البنك شهادة بعائد 14% بأجل 3 سنوات، وهي بديلة لشهادة طلعت حرب ذات العائد 18% التي تم طرحها لمدة 70 يوم بدءاً من مارس الفائت.