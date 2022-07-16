انت الان تتابع خبر عاجل.. زيادات في الموازنة الجديدة.. بشرة خير لكل أصحاب المعاشات والمعلمين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بشرت الموازنة العامة الجديدة كل المواطنين بالخير، وبشكل خاص بعد حدوث زيادة في المخصصات لبند الاجور والمعاشات والكثير من الامور الاخرى، وهذا بغرض مساعدة كل المواطنين على تحمل كل اعباء الحياة، ووصلت نسبة زيادة الاجور والمعاشات لكل المواطنين مع موازنة الدولة الجديدة لما يقرب من 400 مليار جنيه، وتطبق زيادة الاجور على جميع فئات العاملين حتى تحصل كل فئة وظيفية على الزيادة.

زيادات في الموازنة الجديدة للاجور

وتزيد المرتبات والأجور لكل العاملين في الدولة عن طريق تخصيص 8 مليارات جنيه، وتصل نسبة زيادة العلاوة الدورية لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8%، من الاجر الوظيفي بحد ادني 100 جنيه شهرياً بعد زيادتها من 7%، ويتم صرف علاوة خاصة لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية 15% من الاجر الاساسي بحد ادني 100 جنيه شهرياً، وهذا بعد زيادتها من 13%.

ويزيد الحافز الإضافي الشهري لكل المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه، وهذا بجانب زيادة حافز الجودة لكل اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمراكز والهيئات البحثية والمعاهد.

زيادات المعاشات في الموازنة الجديدة

وتم تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتامين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 135 بحد أدني 120 جنيهاً، ويستفيد منه 10 ملايين من اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ويصل الإجمالي الخاص بالمبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات لـ 701 مليار جنيه طوال 4 سنوات.

وتخصيص اكثر من 3.6 مليار جنيه لتعيين 30 ألف معلم مساعد، و30 ألف طبيب وصيدلي، وتخصيص 8 مليارات جنيه، وتوجد تكلفة سنوية لزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 لـ 30 ألف جنيه للتخفيف عن كل المواطنين.