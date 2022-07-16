حزب الجيل الديمقراطي يشيد بكلمة الرئيس عبد الفتاح بقمة جدة للأمن والتنمية: تعبر عن قوة ووضوح الرؤية المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 07:26 مساءً - أشاد حزب الجيل الديمقراطى بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى القاها اليوم السبت فى قمة جدة للأمن والتنمي، بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودول مجلس التعاون الخليجي.

والتى تحدث فيها سيادته عن ضرورة تلبية تطلعات مصالح الشعوب لتحقيق المنفعة المتبادلة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة باكملها ، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتى لابد من الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش في أمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، على نحو يحقق أمن الشعبين ويوفر واقعاً جديداً لشعوب المنطقة يمكن قبوله والتعايش معه

كما اكد الحزب أن كلمة الرئيس السيسي، فى القمة العربية الأمريكية كانت واضحة تماما وعبرت عن أولويات السياسة المصرية التى أكدت فيها إلتزامها بمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.

وأشار الحزب إلى أهمية ما ذهب إليه الرئيس السيسى فى كلمته من وجوب إعادة صياغة القوانين، التي تحافظ على الأمن المائي ،فى أشار لا تخطئها العين إلى مشكلة سد النهضة الاثيوبى واضراره على دولتى المنبع ولم ينسى الرئيس أن يؤكد أهمية دعم كل جهد من شأنه تطوير التعاون وتنويع الشراكات لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة ، و بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على مقدرات الشعوب

وثمن حزب الجيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها كانت عبارة عن خريطة مكتملة الأركان لحل القضايا، والتى تمثلت فى المحاور الخمس الذى تحدث عنها الرئيس بكل وضوح وثبات