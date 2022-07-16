تقديم الخدمة الطبية لعدد 1791 شخصا فى قافلة صحية مجانية بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1791 شخصا من أهالى الحى 28 بمدينة العاشر من رمضان تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتها مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أهالى المدينة.





وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى بيان اليوم، إن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالى الحى 28 وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 24 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية لتلقى أوجه الرعاية الطبية والعلاجية. وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من تخصصات منها "الباطنة و الجراحة العامة و القلب و العظام و الأطفال و النساء والتوليد و الأسنان وجلدية وتناسلية وتنظيم أسرة وأنف وأذن"، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبى المجانى على 1791 مريضا من أهالى الحى وتم صرف العلاج اللازم لهم. وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالى لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدى ودعم صحة الأم والجنين.

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