بيان مصرى أمريكى: الشراكة فى مجال الدفاع ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك احتفالًا بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس بايدن عن عزمهما اللقاء مرة أخرى فى المستقبل القريب لتعزيز الشراكة متعددة الأوجه بين البلدين.

وجدد الزعيمان التزامهما بالحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى الذى يترأسه بشكل مشترك وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الخارجية أنتونى بلينكن ورحبا باستمرار تنفيذ نتائجه.

تعزيز أمننا المشترك

تظل الشراكة فى مجال الدفاع بين مصر والولايات المتحدة التى استمرت عقودًا ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمى.

وأكد الرئيسان على أهمية هذه الشراكة التى تخدم مصالح البلدين. أكد الرئيس بايدن مجددًا أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة دعم مصر للدفاع عن نفسها، بما فى ذلك من خلال استمرار تقديم المساعدات الأمنية بالتشاور مع الكونجرس الأمريكى، وأكد الرئيسان على التزامهما بالتعاون فى مكافحة الإرهاب ورحبا بالإنجازات البارزة التى حققها التحالف الدولى لهزيمة داعش، وأعرب الرئيس السيسى عن تقدير مصر للمعدات العسكرية والمساعدات الأمنية من الولايات المتحدة.

دفع الازدهار الاقتصادى

أعرب الرئيسان عن التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادى الثنائى من أجل المصلحة المتبادلة للشعبين المصرى والأمريكى، وقررا استكشاف طرق جديدة لتوسيع التجارة الثنائية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، والتعاون فى مجال الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ. رحب الزعيمان بزيارة البعثة الأمريكية الخضراء إلى مصر مؤخراً، وهى الأكبر تاريخياً، والتزما بإطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى.

تداعيات الحرب فى أوكرانيا

أكدت مصر والولايات المتحدة على أن السلام والأمن والنظام متعدد الأطراف القائم على القواعد يقع فى صميم شراكتهما طويلة الأمد.

واستذكرا قرارى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2 و24 مارس بشأن أوكرانيا، اللذان صوتا لصالحهما، وأكدا مجددًا على مبادئهم المشتركة المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة، بما فى ذلك احترام القانون الدولى، وسلامة الأراضى، والسيادة الوطنية.

وأبرز الرئيسان ضرورة الامتناع عن استخدام القوة، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان فى مناطق الصراع، وتشترك مصر والولايات المتحدة فى مخاوفهما خاصة بشأن العواقب العالمية الوخيمة الناجمة عن الحرب فى أوكرانيا، بما فى ذلك سلاسل التوريد العالمية وأسعار الطاقة والسلع، على سبيل المثال، أدى حصار موانئ البحر الأسود إلى زيادة انعدام الأمن الغذائى وفرض ضغوطًا اقتصادية كبيرة على مصر.

وأكد الرئيس بايدن على دعم الولايات المتحدة للشعب المصرى فى الاستجابة لهذه التحديات ولهذا الغرض، تثنى الولايات المتحدة على مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولى وتدعم توفير تمويل إضافى لمصر من خلال الصندوق الاستئمانى للصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولى، كما تقدم الولايات المتحدة دعمها الكامل لانخراط مصر مع البنك الدولى للبحث عن خيارات تمويل لتحقيق استقرار اقتصادها وتعزيز رفاهية الأسر المصرية، خاصة من خلال حزمة تمويل الاستجابة للأزمات التى أعلنها البنك مؤخرًا.

ونقل الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مليار دولار مساعدات جديدة لمعالجة وضع الأمن الغذائى فى الشرق الأوسط، بما فيها 50 مليون دولار لمصر تحديداً، وتهدف هذه المخصصات إلى تعزيز الأمن الغذائى وتعويض آثار الاضطراب فى سلاسل التوريد الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب حصار الموانئ، وأكد الرئيس بايدن للرئيس السيسى أن الولايات المتحدة تدعم مصر لتأمين احتياجات أمنها الغذائى.

تعزيز الاستقرار الإقليمى

وتتعاون مصر والولايات المتحدة بشكل وثيق للتوسط لإيجاد حلول للنزاعات الإقليمية وتعزيز السلام، وشدد الزعيمان على أن حل الدولتين لا يزال هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق حل دائم للصراع الإسرائيلى الفلسطينى وتحقيق مستقبل آمن ومزدهر وكريم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وأعرب الرئيس بايدن عن دعمه لقيادة مصر الحيوية ودورها التاريخى فى تعزيز السلام وإنهاء الصراع، وبالتالى توسيع دائرة السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب والعالم، وكذلك الحفاظ على هدوء مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وشدد الزعيمان على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571 (2021)، وأكدا على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة فى أقرب وقت ممكن فى ليبيا.

وأبرزا أهمية الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، والدور المحورى للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 فى هذا الصدد، بما فى ذلك وضع جداول زمنية بشكل سريع.

ووجه الرئيس بايدن الشكر للرئيس السيسى على دور مصر فى المساعدة على تثبيت الهدنة اليمنية، لا سيما من خلال تسهيل الرحلات الجوية التجارية من صنعاء إلى القاهرة، وهو عنصر مهم فى ترتيبات الهدنة بوساطة الأمم المتحدة، والتزم الرئيسان بإجراء مشاورات منتظمة لحل النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية فى سوريا ولبنان والسودان.

وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبى، جدد الرئيس بايدن التأكيد على دعم الولايات المتحدة للأمن المائى لمصر وإبرام تسوية دبلوماسية تحقق مصالح جميع الأطراف وتساهم فى أن تصبح المنطقة أكثر سلامًا وازدهارًا.

وجدد الزعيمان التأكيد على حتمية إبرام اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة دون مزيد من التأخير على النحو المنصوص عليه فى بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 15 سبتمبر 2021، وبما يتوافق مع القانون الدولى.

تعزيز حقوق الإنسان

أكد الرئيس السيسى والرئيس بايدن على التزامهما المتبادل بإجراء حوار بناء حول حقوق الإنسان، وهو جزء لا يتجزأ من الشراكة القوية بين مصر والولايات المتحدة، وسيستمران فى التشاور عن كثب بشأن ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأعاد الزعيمان التأكيد على الدور المهم الذى يمكن أن يلعبه المجتمع المدنى فى هذه المجالات.

تسريع الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ

قدم الرئيس بايدن التهنئة للرئيس السيسى على رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP 27) فى شرم الشيخ فى نوفمبر 2022 وأعاد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بنجاح المؤتمر. وترحب الولايات المتحدة بقيادة مصر فى تسريع الطموح والعمل العالمى لمعالجة أزمة المناخ. رحب الرئيس بايدن بتقديم مصر مساهمتها المحدثة المحددة وطنيًا (NDC).

وأكد الزعيمان على دعم بلديهما للتعهد العالمى للميثان (GMP) ومسار الطاقة الجديد فى إطاره، الذى انضمت إليه مصر فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز.

وأعاد الزعيمان التأكيد على الشراكة الجديدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن التكيف فى إفريقيا، والتى ستشارك مصر والولايات المتحدة فى قيادتها، والتى تركز على تقديم مبادرات ملموسة من شأنها تحسين حياة الشعوب والمساعدة فى بناء الصمود فى مواجهة تغير المناخ. والتزم الزعيمان بعقد اجتماع مجموعة العمل المشتركة بين مصر والولايات المتحدة بشأن المناخ فى أقرب وقت ممكن.