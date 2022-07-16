5 محاور.. الرئيس السيسى يطرح رؤية مصر لمنطقة آمنة ومستقرة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وطرح الرئيس فى كلمته أمام قمة جدة للأمن والتنمية، اليوم السبت، مقاربة شاملة تتضمن 5 محاور فى القضايا ذات الأولوية فى المرحلة المقبلة، أولا أن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على التعامل مع أزمات الماضى الممتدة فلا يمكن للجهود الماضية أن يكتب لها النجاح إلا بالتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى وهى القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وثانى هذه المحاور أن بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان ونبذ الطائفية وإعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعوب.

وثالث هذه المحاور يتعلق بالأمن القومى العربى والذى يؤكد أنه كل لا يتجزء، مؤكدا أن احترام سيادة الدول هى التى تحكم العلاقات العربية، والتأكيد على اتخاذ خطوات عملية لإنشاء المنطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط.

أما المحور الرابع هو الإرهاب الذى يعتبر تحدى للدول العربية منذ عقود، مؤكدا أن مصر تجدد التزامها بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بجميع أشكاله وصوره، مؤكدا أنه لا مكان للميليشيات والمرتزقة فى المنطقة وعلى من دعموها أن يراجعوا حساباتهم فلا تهاون فى حماية أمننا القومى.

وعن المحور الخامس قال الرئيس السيسى: يرتبط بتعزيز التعاون والتضامن الدولى لرفع قدرات المنطقة فى التعامل مع التحديات، من أجل احتواء تداعيات هذا الأزمات وتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا.