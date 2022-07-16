نائب محافظ الجيزة يتابع تطبيق التعريفة الجديدة فى البدرشين (صور)

جدة - نرمين السيد - وتفقد نائب المحافظ موقف البدرشين، للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة حفاظًا على حقوق المواطنين.

وشدد نائب المحافظ على مسؤولى المدينة بشن الحملات المفاجئة على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس بالمحافظة للتأكد التام من الالتزام بالتوجيهات الصادرة وضبط المخالفين وتطبيق الغرامات الفورية، مؤكدا على التعامل الفورى مع شكاوى وبلاغات المواطنين الواردة من خلال غرف عمليات المحافظة فى هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على حقوق المواطنين وعدم استغلالهم.

كما التقى نائب المحافظ بعدد من المواطنين وطالبهم بعدم دفع أى زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفورى عن أى سيارة تخالف التعليمات من خلال أرقام شكاوى المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية محمود شنب رئيس مركز البدرشين.