توجيهات من «التعليم» للمديريات التعليمية بشأن التقديم لمدرسة الضبعة النووية

جدة - نرمين السيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،خطابا على المديريات التعليمية، بشأن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة فى محافظة مطروح، خلال الفترة بين السبت الموافق 16/7/2022، والثلاثاء الموافق 17/7/2022.





وأوضحت الوزارة فى خطابها أنه تم تحديد مواعيد الامتحانات يومى 24 و25 يوليو الجارى، فى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، وإعادة الامتحان يوم الأربعاء الموافق 27/7/2022، للطلاب المتخلفين عن الموعد أو من صادفتهم مشكلات فنية أثناء تأدية الامتحان.

ويمكن التقديم من خلال هذا الرابــــط.

توجيهات من وزارة التربية والتعليم للمديريات بشأن التقدم لمدرسة الضبعة النووية

أولا: التواصل مع الإدارة العامة لنظم ا لمعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة بالآتى:

1- متابعة تسجيل الطلاب المنطبقة عليهم الشروط ومراجعة بياناتهم.

2- إعلان أرقام الجلوس للاختبارات الإلكترونية وقاعات الاختبار للطلاب المتقدمين وفقا للجدول الزمنى.

3- تسليم لجنة الاختبارات نسخة من بيانات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة.

4- يتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى على بوابة مركز معلومات الوزارة.

ثانيا: التواصل مع الإدارة العامة للبنية الأساسية بالآتى:

1- تحديد قاعات ومراكز أداء الاختبارات الإلكترونية بالمديريات التعليمية.

2- نشر وإتاحة الاختبارات بقاعات الاختبار بمراكز الاختبار بالمديريات.

3- إتاحة نظام الاختبارات للطلاب المتقدمين.

4- متابعة أعمال سير الامتحان باقعة الاختبار على مستوى المديريات التعليمية.

5- تقديم الدعم الفنى الفنى اللازم للقائمين على الاختبارات بالقاعات وحل المشكلات الفنية التى تواجه أعمال سير الامتحان.

ثالثا: التواصل مع لجنة إعداد بنوك الأسئلة والصور الامتحانية بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالآتى:

1- الرد على تظلمات الطلاب الخاصة بنتيجة الاختبارات الإلكترونية.

يذكر أنه يسمح لطلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على مجموع 260 درجة فأكثر، بالتقدم للالتحاق بالمدرسة، كذلك طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية والعائدين من الخارج، ومن بين شروط التقديم، أن يكون الطالب مصرى الجنسية، وألا يزيد سنه فى 1 أكتوبر 2022 عن 18 عاما، وكذلك الحصول على درجات لا تقل عن 95% فى مواد: الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم، ويسدد الطلاب المقبولين مبلغ 3000 جنيه مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادته سنويا.

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