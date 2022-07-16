بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - بدأت بمحافظة بنى سويف بناء على تعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة وتوجيهات المهندس عماد محمد محمود وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية فى الماشية.





جاء ذلك فى بيان لمديرية الزراعة ببنى سويف اليوم السبت، حيث قام المهندس الدكتور ناصر مصطفى مدير الإنتاج الحيوانى والمهندس عصام الدين عبد المنعم والمهندس عادل بشرى من إدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية بمتابعة أعمال التحصين بالوحدة البيطرية بقرية أبشنا وبحضور الدكتور رؤوف شاكر مدير الوحدة البيطرية، حيث تستمر الحملة لمدة شهر.

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