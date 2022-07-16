عاجل- من اليوم وحتى الثلاثاء.. فتح باب التقديم لمدرسة الضبعة النووية (رابط)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسى 2022/2023، من جميع محافظات الجمهورية للطلاب الحاصلين على مجموع 260 درجة كحد أدنى.





وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى،، أن التقديم متاح إلكترونيا بداية من اليوم السبت الموافق 16/7/2022 من خلال هذا الرابــط.

ويستمر الموقع فى قبول الطلبة المتقدمين حتى إغلاق الموقع يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022.

ويجرى امتحان الطلاب المتقدمين إلكترونيا بمركز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية، وبعدها يتم ترتيب المتقدمين ترتيبا تنازليا طبقا لمجموع درجات كل طالب واختيار (150) طالبا من الحاصلين على المجموع الأعلى فى الدرجات.

ويجرى الكشف الطبى والنفسى والاختبارات البدنية والرياضية لعدد (150) طالب الذين وقع الاختيار عليهم وذلك بمقر الكلية الفنية العسكرية ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص للجميع وذلك لاختيار (60) طالب.

ويتم خلال الكشف الطبى والاختبارات استضافة الطلاب بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة بالجيزة، ونقلهم ذهابا وإيابا إلى الكلية الفنية العسكرية تحت إشراف هيئة إشراف إدارى من العاملين بقطاع التعليم الفنى.

وعقب إعلان النتيجة النهائية بأسماء الطلاب المقبولين يقوم الطلاب باستكمال إجراءات تقدمهم للمدرسة.

يذكر أنه يسمح لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية والعائدين من الخارج بالتقدم للمدرسة، ومن بين شروط التقديم، أن يكون الطالب مصرى الجنسية، وألا يزيد سنه فى 1 أكتوبر 2022 عن 18 عاما، وكذلك الحصول على درجات لا تقل عن 95% فى مواد: الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم، ويسدد الطلاب المقبولين مبلغ 3000 جنيه مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادته سنويا.

ويعقد الاختبار الإلكترونى بالمحافظات يومى الأحد والاثنين الموافق 24 و25 يوليو الجارى.

وللتعرف على شروط التقديم يمكن الاطلاع على الملف المرفق.

اقرأ أيضا: قبل فتح باب التقديم.. كل ما تريد معرفته عن مدرسة الضبعة للطاقة النووية

اقرأ أيضا: بداية من السبت.. شروط التقدم لمدرسة الضبعة النووية 2023 (تفاصيل)