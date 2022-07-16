وأكد محافظ الشرقية - حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم - على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين للمرور على محطات الوقود للتأكد من التزام أصحابها بالتعريفة الجديدة للمواد البترولية وبيعها للمواطنين بالأسعار المحددة والتأكد من انتظام سير العمل بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف بوضع لافتات كبيرة بالمواقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة بكل موقف ووضع استيكر على كل سيارة موضح بها خط سير وتعريفة الركوب، مشددا على عدم السماح لأى سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة، مؤكدا أنه سيتم وقف خط السير لأى سائق يتلاعب بتعريفة الركوب واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وغرف فرعية بالمراكز والمدن والأحياء لتلقى شكاوى المواطنين على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين غير الملتزمين.
وأشار المحافظ إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى فى حالة حدوث أى زيادة فى تعريفة الركوب وذلك على مدار الـ 24 ساعة على الرقم 0552303693 وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرارة عاجل من محافظ الشرقية بشأن المتلاعبين بتعريفة الركوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.