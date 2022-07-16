قرارة عاجل من محافظ الشرقية بشأن المتلاعبين بتعريفة الركوب

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على مدار اليوم السبت، على المواقف العمومية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة ووقف خط سير السيارات فى حالة عدم التزام سائقيها بالتسعيرة الجديدة للأجرة التى تم تحديدها عقب تحريك أسعار المواد البترولية.





وأكد محافظ الشرقية - حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم - على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين للمرور على محطات الوقود للتأكد من التزام أصحابها بالتعريفة الجديدة للمواد البترولية وبيعها للمواطنين بالأسعار المحددة والتأكد من انتظام سير العمل بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف بوضع لافتات كبيرة بالمواقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة بكل موقف ووضع استيكر على كل سيارة موضح بها خط سير وتعريفة الركوب، مشددا على عدم السماح لأى سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة، مؤكدا أنه سيتم وقف خط السير لأى سائق يتلاعب بتعريفة الركوب واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وغرف فرعية بالمراكز والمدن والأحياء لتلقى شكاوى المواطنين على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين غير الملتزمين.

وأشار المحافظ إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى فى حالة حدوث أى زيادة فى تعريفة الركوب وذلك على مدار الـ 24 ساعة على الرقم 0552303693 وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.