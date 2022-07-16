القائم بأعمال وزير الصحة: أسرة العزل كافية ولم يتم تخصيص مستشفيات جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال القائم باعمال وزير الصحة، فى تصريحات له اليوم، إن أغلب حالات الإصابة فى مصر لا تحتاج إلى العزل بالمستشفيات وأن هناك ثباتا فى أعداد الوفيات بفيروس كورونا.

وأضاف: "لدينا أسرة كافية فى مستشفيات العزل و ما يتم تداوله عن تخصيص مستشفيات جديدة للعزل هو أمر عار تماما من الصحة".

وأكد أنه "فى حال وجود الحاجة لتوفير مستشفيات عزل جديدة فنحن نستطيع توفيرها خلال 24ساعة فقط"، مشيرا إلى أن الحالات الحالية لا تأخذ أكثر من 5 إلى 6 أيام فى مرحلة العزل المنزلى ثم تتماثل للشفاء.

وأشار الوزير إلى أن متوسط عدد الوفيات من 4 إلى 5 حالات فى اليوم، موضحا أنه تم البدء فى إعطاء الجرعة التنشيطية لمن حصل على الجرعات الثلاث بدون الحاجة إلى التسجيل المسبق.

وأوضح أن أى فرد أكبر من 65 عاما أو يعانى من أمراض مزمنة يستطيع الحصول على الجرعة التعزيزية بعد مرور 3 شهور من تلقى الجرعة الثالثة بدون الحاجة إلى التسجيل المسبق.