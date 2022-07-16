مراجعة ليلة الامتحان فى الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل للثانوية (روابط)

جدة - نرمين السيد - ونشرت منصة البث المباشر، الخاصة بوزارة التربية والتعليم، مراجعات ليلة الامتحان فى المواد الثلاث، موجهة الطلاب بمشاهدتها اليوم، لتنشيط الذاكرة، والاستعداد إلى امتحان الغد.

ويمكن للطلاب الوصول إلى هذه المراجعات من خلال الروابط التالية:

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (عربى) اضغط على هذا

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (لغات) اضغط على هذا

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة علم النفس اضغط على هذا

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة علم الاجتماع اضغط على هذا

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة التفاضل اضغط على هذا

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة التكامل اضغط على هذا

- لمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة التفاضل والتكامل لغات اضغط على هذا

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، يوم الأحد الموافق 26 يونيو الماضى، بمادة اللغة العربية.

وانتهى الطلاب من أداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع خلال يومى 20 و21 يونيو وهى مواد: التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتسلم الطلاب فى المواد الأساسية، كتيبا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور وخرائط، وغيرها مما يغنيهم عن الحفظ، ويفرغهم للفهم والتحليل والإبداع.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى 21 يوليو المقبل.