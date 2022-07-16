الحكومة تحذر المواطنين وتطالبهم باللقاح والكمامة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 05:22 مساءً - تواصل الحكومة المصرية إجراءاتها لمواجهة الموجة السادسة من فيروس كورونا، وناشدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، والحصول على جرعة تنشيطية من لقاح كورونا.

وطالبت الوزارة المواطنين بعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة لأن كورونا لم ينته بشكل نهائى، فيما أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق استمرار منع دخول أى راكب بدون ارتداء الكمامة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة 50 جنيها.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك ارتفاع في معدلات الإصابة الاجتماعية بفيروس كورونا، لكن مازالت حالات دخول المستشفيات في أقل معدلاتها منذ بداية الجائحة وعدد الوفيات في أقل معدلاتها منذ بداية الجائحة.

وأضاف عبدالغفار، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حدة المرض لم تزداد لكن انتشاره أصبح أعلى، وذلك بسبب طول الفترة بعد التلقيح تجعل الجهاز المناعي قدرته على مقاومة الفيروس أقل.

فيما أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أن معظم الحالات المصابة بكورونا الآن تحت السيطرة وتعالج غالبيتها فى المنزل من خلال أدوية الأطباء.