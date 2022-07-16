وصول جثامين ضحايا حادث سير بدولة الإمارات إلى مطار القاهرة

ووصلت الجثامين 6 على طائرة مصر للطيران القادمة من دبى وتم توقيع الكشف الطبى عليهم من قبل أطباء الحجر الصحى بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين؛ للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.
وتم إنهاء الإجراءات وخروجهم من باب 35 بمطار القاهرة وتسليمهم إلى ذويهم لدفنهم .
وكان عدد من المصريين بالخارج حرصوا على التواجد أمام السفارة المصرية فى انتظار إنهاء إجراءات شحن جثامين ضحايا الحادث المرورى الـ6 من أبناء الجالية المصرية الذين لقوا مصرعهم فى حادث تصادم بطريق رأس الخيمة.
وتم شحن جثامين الضحايا المصريين إلى القاهرة، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.
واقام أهالى قرية ديرب الخضر سرادق عزاء، انتظارًا لوصول الجثامين الـ 5 بديرب الخضر، والسادس بالدراكسة فى محافظة الدقهلية.
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