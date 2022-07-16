بث مباشر.. مؤتمر صحفى فى ختام قمة جدة

جدة - نرمين السيد -

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، إلى السعودية للمشاركة فى القمة، وكان فى استقباله الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى.

كما التقى الرئيس السيسى، مع نظيره الأمريكى جو بايدن على هامش القمة.