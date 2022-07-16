محافظ الشرقية: منح 160 مليون جنيه قروضا للشباب من جهاز تنمية المشروعات 

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم قروضاً للشباب قدرها 160 مليونا و19 ألفا و721 جنيها خلال 5 أشهر منذ أول يناير وحتى شهر مايو من العام الحالى لتمويل 5074 مشروعًا ما بين "متوسط وصغير ومتناهى الصغر" لتوفير 8907 فرصة عمل حقيقة للشباب ليحيا حياة كريمة.





وأشاد المحافظ، فى بيان اليوم، بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضا ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد فى الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

وفى سياق آخر، صرح محافظ الشرقية بأن 55 شونة وصومعة بالمحافظة واصلت عملها عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك، حيث تم توريد 629 ألفا و 181 طنا و 268 أردبا من الأقماح ، مؤكدا على استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فورا لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً فى الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريده.