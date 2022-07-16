محافظ الشرقية يشدد ضرورة ترشيد استخدام المياه

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ترشيد استخدام المياه، وحظر إهدارها بكافة صورها، وفرض غرامات مالية على المخالفين طبقاً للقانون.





وشدد المحافظ، فى بيان اليوم، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميدانى على أصحاب المحال والورش للتأكد من ترشيد استهلاك مياه الشرب، ولمنع إساءة استخدام المياه أو استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها وقطع الوصلات الخلسة لمياه الشرب وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

وفى سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بضبط عدد 3 سيارات ربع نقل يقوم أصحابها بغسيل السيارات على الطريق الدائرى لمدينة ههيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل رئاسة المركز وإدارة الطرق.