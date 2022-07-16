محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير والتطهير ببحيرة المنزلة

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ بورسعيد، فى بيان اليوم، أن أعمال التطهير التى شهدتها البحيرة أدت إلى تحسين نوعية المياه والثروة السمكية بالبحيرة مما يعود بالنفع على العاملين بالمهنة، مشيرا إلى أن أعمال التكريك والتطهير تعد منظومة متكاملة ساهمت فى تغيير نوعية السمك داخل البحيرة، حيث تم تنفيذ نسبة كبيرة من أعمال التطهير ورفع الكفاءة بالبحيرة، موضحا أن مشروع التطهير ببحيرة المنزلة جاءت بناءً على تكليف رئاسى يشمل التطهير والتأمين فى إطار خطة الدولة الشاملة لتحقيق الانجازات فى مختلف المجالات.
وأشاد محافظ بورسعيد بجهود كافة القائمين على أعمال تطهير البحيرة على ما بذلوه من مجهودات كبيرة فى أعمال التطهير وتأمين بحيرة المنزلة ومنع أى مظاهر للتعديات على البحيرة.
كما أشاد المحافظ بجهود شرطة المسطحات المائية فى فرض أعمال السيطرة، مؤكدا أن الدولة استطاعت فرضت سيطرتها فى جميع مناطق البحيرة ومنع أى مظاهر للاعتداء.
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