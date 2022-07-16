طقس 6 أيام .. تفاصيل موجة شديدة الحرارة على القاهرة والمحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية الخفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما أشارت إلى ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية.