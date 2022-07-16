رئيس حزب الجيل: كلمة الرئيس السيسي بجدة قوية وتعبر عن أولويات السياسة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 04:26 مساءً - قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى القمة العربية الأمريكية كانت واضحة تماما، وعبرت عن أولويات السياسة المصرية التى أكدت فيها التزامها بمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.

وأشار "الشهابي" إلى أهمية ما أكد إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى كلمته من وجوب إعادة صياغة القوانين، التي تحافظ على الأمن المائي، فى إشارة إلى مشكلة سد النهضة الإثيوبى وأضراره.