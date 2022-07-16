حزب العدل مشيدا بكلمة الرئيس السيسي بقمة جدة: تحمل المصارحة ودعم الاستقرار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 04:26 مساءً - أكد النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، أهمية انطلاق قمة جدة، والتي عقدت بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثانى ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى.

وأشاد رئيس حزب العدل، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت دعوته لتضافر الجهود لإنهاء الحروب الأهلية فى المنطقة، والقضاء على الميلشيات وتأكيده على أن مصر ستبقى شريكا أساسيا للولايات المتحدة فى المنطقة.

وقال إن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حملت تأكيدًا على سياسة مصر الخارجية، القائمة على التوازن والمصارحة وتدعيم الاستقرار والتأكيد على القضايا الأساسية بالمنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وضرورة الحل، بالإضافة لأهمية الأمن المائي ودوره في استقرار الشعوب.

وأضاف النائب عبد المنعم إمام، إن الموقف المصري واضح وثابت في كل مناسبة، ودائمًا ما يتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة حل أزمات المنطقة ومواجهة الإرهاب والتطرف ووقف دعم الميلشيات، كما لديه مصارحة في مواجهة الدول الكبرى بسياستها التي اتخذتها حيال المنطقة، مضيفًا:"قمة هامة، وأتمنى كل التوفيق لجهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".