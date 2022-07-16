عضو "خارجية النواب" عن قمة جدة: الرئيس السيسي تحدث بقوة وكبرياء وسماحة نفس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 03:29 مساءً - علقت النائبة غادة عجمى نائبة المصريين بالخارج عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على إنطلاق قمة جدة، والتي عقدت بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثانى ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت دعوته لتضافر الجهود لإنهاء الحروب الأهلية فى المنطقة، والقضاء على الميلشيات وتأكيده على أن مصر ستبقى شريكا أساسيا للولايات المتحدة فى المنطقة.

وأوضحت غادة عجمي،:"الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يخوض تحديًا كبيرًا داخليًا وخارجيًا ويتحدث من منطلق قوة وكبرياء وسماحة نفس لا مثيل لها"، مستطردة:" مصر في إعمار واستقرار ومنطلق القوة ونحن نعمل ونريد السلام بكافة نواحيه، وكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متوازنة ومنطقى وسياسي، ودعواته كفيلة للحل ونشر السلام والاطمئنان في العالم كله".

وشددت النائبة غادة عجمى نائبة المصريين بالخارج عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ضرورة الاستجابة لدعوة الرئيس لإحلال السلام بالمنطقة، والقضاء على الميلشيات.