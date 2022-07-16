رئيس "عربية النواب": كلمة الرئيس السيسي بقمة جدة تعبر عن قوة ووضوح رؤية مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 03:29 مساءً - قال النائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قمة جدة للأمن والتنمية، تعبر عن قوة ووضوح رؤية الدولة المصرية وحزمها لكافة القضايا الإقليمية والعربية عبر خريطة عمل لم يسبق لها مثيل.

وتابع رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، في تصريحات أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت عبارة عن خريطة مكتملة الأركان لحل القضايا، والعبور من كافة الأزمات التي تواجه المنطقة وفق حلول واقعية، يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح "المغازى"، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمتة أصابة أهدافها، بداية من المحاور الخمس الذى تحدث عنها الرئيس مرورا بتجفيف منابع الإرهاب والتصدى للعصابات والملشيات، وكذلك آليات التعامل من أجل التنمية.