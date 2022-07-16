غدا.. مصر للطيران تسير 11 رحلة لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر تسيير 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة و5 رحلات جوية من المدينة المنورة إلى القاهرة من بينهم رحلة واحدة إلى برج العرب، لعودة إجمالى 2515 من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة التضامن والداخلية وقرعة الوادى الجديد ومطروح والمنيا والإسماعيلية وتضامن الغربية والفيوم والقليوبية وترانزيت وعمل وإقامة وحج أفراد وأجانب.

يأتى ذلك وسط تجهيزات وتسهيلات من قبل الشركة الوطنية مصر للطيران، وسلطات مطار القاهرة الدولى وتحديدا داخل الصالة الموسمية، لإنهاء إجراءات وصول حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضى المقدسة.

وناشدت مصر للطيران، الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة على متن رحلاتها الجوية، الالتزام بمواعيد عودتهم المحددة بتذاكر السفر، فضلا عن ضرورة التواجد قبل إقلاع رحلاتهم بـ8 ساعات بمدينة الحجاج بمطار جدة، وقبل الإقلاع بـ6 ساعات بمطار المدينة المنورة.

وأكدت الشركة، على ضيوف الرحمن الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب ويُسمح للحاج باصطحاب حقيبتين فقط لا يزيد وزن كل منهما عن 23 كجم وحقيبة يد لايزيد وزنها عن 8 كجم وما يزيد عن ذلك يترتب عليه تحصيل رسوم الوزن الزائد نقدا.