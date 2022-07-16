«الإيسيسكو» تشيد بالتطور الملحوظ فى مصر ومؤسساتها التربوية

جدة - نرمين السيد - التقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - الكسو- إيسيسكو)، ظهر اليوم السبت، سالم بن محمد المالك، المدير العام لمُنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)؛ لبحث أوجه التعاون بين الوزارة ومنظمة الإيسيسكو، وذلك بمقر الوزارة.





فى بداية اللقاء، أشاد الوزير بالدور الثقافى والتعليمى للمُنظمة فى نشر العلوم والثقافة، لافتًا إلى تطلعه لمزيد من التعاون مع المنظمة فى المجالات المختلفة للمُنظمة، مؤكدًا على استعداد مصر لتقديم كافة وسائل الدعم اللازمة للأنشطة والبرامج التى تقوم بها المُنظمة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الاتفاق الخاص بمشروع الشهادات الدولية المهنية فى التدريس (IPCT)، والذى يهدف إلى تقديم نمط جديد فى التنمية المهنية لمُنفذى المنهج التعليمى، وكذلك المُمارسين والمُتخصصين التربويين، ويتضمن المشروع برامج تطوير مهنى ذات مواصفات معيارية تُعد من أفضل وأحدث الاتجاهات والتجارب العلمية فى مجال التدريس على مستوى العالم، وذلك فى جميع التخصصات والمجالات المعرفية فى مراحل التعليم المختلفة، ويمنح البرنامج شهادات مهنية موثوقة فى مجال التعليم تصدر باعتماد مُنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

وتناول الاجتماع، مُناقشة أهم البرامج والأنشطة التى سيتم تنفيذها بالشراكة بين جمهورية مصر العربية والمُنظمة، خلال العام الجارى خاصًة فى ظل احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى، والإطلاق الرسمى لعام الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما ناقش الجانبان الإعداد لتنفيذ مبادرة الرئيس لإنشاء صندوق دعم المواهب فى العالم الاسلامى، الذى أوصى به الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال المؤتمر العام الذى استضافته جمهورية مصر العربية فى ديسمبر الماضى.

وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، الذى أسسته الوزارة بدعم مُستدام؛ لتمويل ورعاية أفكار الشباب وابتكاراتهم ودعم النوابغ والمُبتكرين، موضحًا أنه يُعد نموذجًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه فى تأسيس الصندوق الداعم للمواهب على مستوى دول العالم الإسلامى.

ومن جانبه، أكد سالم بن محمد المالك على الدور المحورى لمصر فى مجال العلوم والثقافة، باعتبارها دولة ذات ثقل فى مجال الإبداع والثقافة، مشيدًا بمنظومة التعليم العالى المصرية باعتبارها أساسا ومركزا للإشعاع الفكرى والثقافى والتعليمى فى المنطقة الإسلامية.

وأشاد مدير عام منظمة الإيسيسكو بالتطور الملحوظ الذى تشهده مصر ومؤسساتها التربوية والتعليمية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً أهمية تفعيل مجالات التعاون فى مجالات عمل المنظمة، كما أشاد بالمجهود الكبير الذى تم فى القطاع الثقافى من خلال فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة فى العالم الاسلامى.

كما استعرض سالم بن محمد المالك عددًا من المشروعات المُقترح تنفيذها بالتعاون مع الجامعات المصرية، وكذلك زيارة وفد المُنظمة لإطلاق مجموعة من البرامج بالتعاون مع الدول الأعضاء.

وفى ختام الاجتماع، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل لترسيخ الشراكة المُتميزة بين الإيسيسكو وجمهورية مصر العربية فى جميع مجالات عمل المُنظمة، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة ذات نتائج ملموسة، يتم الاتفاق عليها حسب أولويات واحتياجات الجهات المصرية المُختصة فى كل مجال، وأن تتواصل الاجتماعات على مستوى الخبراء لوضع ومتابعة تنفيذ هذه البرامج.

حضر اللقاء كل من أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، وريم درباله منسق مشروع الشهادات المهنية للمعلمين ومقرر لجنة التربية باللجنة الوطنية لليونسكو، ود. سالى مبروك مدير مكتب مدير منظمة الإيسيسكو.