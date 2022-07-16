مجانا.. مسحات كورونا للحجاج العائدين بمطار القاهرة الدولى

جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة برئاسة الدكتور حازم حسين، عن إجراء مسحات فحص كورونا للحجاج العائدين من المملكة العربية السعودية مجانًا للاطمئنان على صحتهم والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا أثناء عمل مناسك الحج.





وقدم أطباء الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، النصيحة للحجاج بأهمية الخضوع للعزل المنزلى لمدة 5 أيام، لضمان التأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا وعدم وجود أى أعراض قد تظهر بسبب الاختلاط مع الحجاج من الجنسيات الأخرى.

وتسير مصر للطيران غدا الأحد 11 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وذلك بواقع 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة و5 رحلات جوية من المدينة المنورة إلى القاهرة.

وناشدت مصر للطيران، الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة على متن رحلاتها الجوية، الالتزام بمواعيد عودتهم المحددة بتذاكر السفر، فضلا عن ضرورة التواجد قبل إقلاع رحلاتهم بـ8 ساعات بمدينة الحجاج بمطار جدة، وقبل الإقلاع بـ 6 ساعات بمطار المدينة المنورة.

وأكدت مصر للطيران على ضيوف الرحمن الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب ويُسمح للحاج باصطحاب حقيبتين فقط لا يزيد وزن كل منهما عن 23 كجم وحقيبة يد لايزيد وزنها عن 8 كليو جرام وما يزيد عن ذلك يترتب عليه تحصيل رسوم الوزن الزائد نقدا.