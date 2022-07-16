مصر بتتكلم حرفى.. معرض ديارنا يصل مارينا 5 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يعد "ديارنا" أعرق المعارض فى دعم مجال الحرف اليدوية للحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار، ويهدف إلى الترويج للمنتج المصرى ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على التراث، وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالى للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن معرض ديارنا بمارينا 5: وافتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، معرض "ديارنا" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، والذى يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى" بمارينا 5 بالساحل الشمالى. ويستمر على مدار شهور الصيف حتى 20 سبتمبر المقبل، وتقسم فترة العرض على 7 فترات متتالية، كل فترة 10 أيام يتم خلالها تغيير بعض العارضين والتنوع فى المنتجات، وذلك فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية.

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