عاجل.. السيسى لقادة قمة جدة: ستجدون دائما فى مصر سندا وشريكا ويدا تمد العون

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى كلمته أمام قمة جدة للأمن والتنمية، اليوم السبت: "ستجدون دائما فى مصر التى عرفتموها وشهدت الحضارة الإنسانية أولى لبناتها على ضفاف النيل الخالد سندا وشريكا لكم ويدا تمد العون من أجل حفظ وتعظيم مصالحنا المشتركة ونسير معا بخطى ثابتة على طريق المستقبل فى البناء والتنمية والتقدم والمضى بعزمنا الذى لا يلين واعتمادنا على أنفسنا ورؤيتنا المشتركة لكيفية معالجة الأزمات على نحو يحترم إرادة الشعوب وخيراتها وحقها فى تقرير مصيرها".

وقال: "واثقون فى نهجنا وفيما تتيحه شراكتنا من قدرات وما لدينا من خبرات تمكنا من اجتياز الصعاب مهما بلغت ورسم غد أفضل لنا جميعا ولأجيال قادمة".