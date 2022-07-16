جدة - نرمين السيد - وأضاف فى كلمته أمام قمة جدة للأمن والتنمية، اليوم السبت: "ستجدون دائما فى مصر التى عرفتموها وشهدت الحضارة الإنسانية أولى لبناتها على ضفاف النيل الخالد سندا وشريكا لكم ويدا تمد العون من أجل حفظ وتعظيم مصالحنا المشتركة ونسير معا بخطى ثابتة على طريق المستقبل فى البناء والتنمية والتقدم والمضى بعزمنا الذى لا يلين واعتمادنا على أنفسنا ورؤيتنا المشتركة لكيفية معالجة الأزمات على نحو يحترم إرادة الشعوب وخيراتها وحقها فى تقرير مصيرها".
وقال: "واثقون فى نهجنا وفيما تتيحه شراكتنا من قدرات وما لدينا من خبرات تمكنا من اجتياز الصعاب مهما بلغت ورسم غد أفضل لنا جميعا ولأجيال قادمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى لقادة قمة جدة: ستجدون دائما فى مصر سندا وشريكا ويدا تمد العون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.