عاجل.. السيسى: محاور مواجهة الأزمات تهدف لوضع المنطقة على طريق الاستقرار

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى كلمته أمام قمة جدة للأمن والتنمية، اليوم السبت: "لنواصل معا التأكيد على التزامنا الراسخ تجاه جهود مواجهة تغير المناخ، ولكى نحول هذا التحدى إلى فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية خضراء أكثر استدامة لشعوب الأرض".
وأشار إلى أن المحاور الخمسة التى قدمتها مصر لمواجهة التحديات الراهنة من أجل وضع المنطقة على طريق الاستقرار الشامل والبدء فى فصل جديد من الشراكة بين شعوبنا تقوم على أسس الثقة والدعم المتبادل وتقاسم الأعباء والتضامن مع الأخذ فى الاعتبار ظروف كل مجتمع.
السيسى يقدم 5 محاور لمواجهة أزمات المنطقة.. للاطلاع عليها من هنا
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