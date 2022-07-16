المجلس القومي للمرأة يواصل فعاليات مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي بمحافظة الجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 02:30 مساءً - في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، وفي إطار مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة ضمن برنامج الشمول المالي ،نظم المجلس حملة طرق الأبواب بعدد من قرى محافظة الجيزة وهى قرى ( الفهميين والحى ونجوع العرب ومسجد موسى والاخصاص والبرمبل)، استهدفت تعريف السيدات بمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، وأهدافه، والشمول المالى وأهميته، وتحفيزهن على المشاركة.

كما نظم المجلس لقاء قادة، بجزيرة الشقراء بمحافظة الجيزة لتعريف السيدات بالمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي وأهدافه .