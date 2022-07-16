عاجل.. السيسى يؤكد ضرورة صوّن متطلبات الأمن المائى لدول المنطقة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه من الضرورى التأكيد على الالتزام بقواعد القانون الدولى الخاص بالأنهار الدولية بما يتيح لجميع الشعوب الاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل عادل، وصون متطلبات الأمن المائى لدول المنطقة والحيلولة دون السماح لدول منابع الأنهار التى تمثل شرايين الحياة للشعوب كلها بالافتئات على حقوق دول المصب.





وأضاف فى كلمته أمام قمة جدة للأمن والتنمية، اليوم السبت، أنه من الضرورى استمرار العمل المشترك لمواجهة التغير المناخى، وفى مقدمة ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، لضمان تحقيق الأهداف التى تم الاتفاق عليها. وأكد أن المنطقتين العربية والإفريقية إحدى أكثر مناطق العالم تضررا من الآثار السلبية لتغير المناخ وانعكاس ذلك على أمن الغذاء والطاقة والمياه والسلم المجتمعى.

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