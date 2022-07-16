عاجل.. السيسى: مصر تدعم كل الجهود لمواجهة أزمتى الغذاء والطاقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى كلمته أمام قمة جدة للأمن والتنمية، اليوم السبت، أن التعامل مع أزمة الغذاء يتطلب مراعاة أبعادها المتعددة على المديين القصير والبعيد لوضع آليات فعالة والاستجابة السريعة لاحتياجات الدول المتضررة من خلال حزم عاجلة للدعم.

كما دعا إلى تطوير آليات الإنتاج الزراعى المستدام وتخزين الحبوب وخفض الفاقد من خلال التعاون مع الشركاء، وهو الأمر الذى ينسحب على أزمة الطاقة التى تتطلب تعاونا فعلا من أجل استقرار أسواق الطاقة، وما حققه منتدى غاز المتوسط من نجاحات يمثل إرادة للتعامل مع الشركاء وكيفية التوظيف الأمثل لمصادر الطاقة.