صحة المنيا: خفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض إلى 260 درجة

جدة - نرمين السيد - قررت مديرية الشئون الصحية بالمنيا خفض درجات الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض بمدن وقرى المحافظة 5 درجات للحاصلين على الشهادة الإعدادية ليصبح 260 درجة بدلا من 265 حتى يمكن استكمال الأعداد المطلوبة من المتقدمين لمدارس التمريض فى 10 مدارس بالمحافظة.





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